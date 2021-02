Campania: Zinzi (Lega), sicurezza cittadini al centro di azione della commissione regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sicurezza di tutti i cittadini campani sarà l'elemento trainante per l'azione legislativa della Commissione che ho l'onore di presiedere. Occorre mettere in sinergia, sulla scia della precedente gestione dell'Anticamorra, che ha tracciato la giusta via, tutte le forze sane nella nostra regione. Dovremmo entrare nel vissuto quotidiano di migliaia di famiglie che hanno bisogno di una seria e credibile alternativa culturale al quotidiano degrado sociale. Dobbiamo essere il motore pulsante per associazioni e reti civiche con le quali affermare il rispetto della legalità e dei simboli legati a questi valori: rispetto delle istituzioni, rispetto per le forze di polizia, rispetto per le vittime di camorra, rispetto per la scuola, rispetto per i giornalisti, rispetto per il nostro territorio". Così in una nota il presidente della Commissione Anticamorra e beni confiscati della Regione Campania Gianpiero Zinzi.(Ren)