Campania: La Mura (M5s), immediatamente le bonifiche per la Terra dei fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo scorso 25 giugno ho presentato un'interrogazione parlamentare relativa ai 56 Comuni dell'Asl Napoli 3 Sud e all'incidenza, estremamente elevata, di malformazioni congenite. Evidenziavo, nel documento, la correlazione, nota da tempo a livello scientifico, tra elementi ambientali inquinanti come i metalli pesanti e i difetti di morfogenesi. Per quanto riguarda la Terra dei fuochi, si conferma ora lo stesso fondamentale concetto che a molti suona purtroppo ancora strano: la qualità dell'ecosistema naturale in cui viviamo influenza la salute umana. Più sarà inquinato l'ambiente del luogo in cui viviamo, maggiori saranno le probabilità di ammalarci e morire prematuramente", così la senatrice Virginia La Mura, capogruppo M5s in commissione Territorio, Ambiente, Beni ambientali in merito allo studio avviato dalla Procura di Napoli Nord e dall'Istituto Superiore di Sanità nel territorio tra Napoli e Caserta, la cosiddetta Terra dei Fuochi. (segue) (Ren)