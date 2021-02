Sardegna: vertenza Rwm, impegno del Consiglio regionale per salvare posti di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio in questo periodo di attesa dell'insediamento dei nuovi ministri - hanno aggiunto - bisogna preparare un fronte comune per portare nuovamente la vicenda Rwm all'attenzione nazionale in quanto è proprio lo Stato che deve assumersi le responsabilità e trovare una strategia di lungo periodo per mettere in condizioni la fabbrica di lavorare. Da quando sono state sospese alla Rwm di Domusnovas le commesse a favore della pace in Yemen e nel mondo,per un importo di 380 milioni di euro, la produzione è bloccata. Nello stabilimento lavorano alla manutenzione 50 lavoratori, 100 sono in cassa integrazione e gli altri sono disoccupati. (segue) (Rsc)