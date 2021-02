Campania: Coldiretti, vigneti inondati a causa della rottura degli argini del fiume Calore nel Beneventano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Interi vigneti sono finiti sott'acqua in Campania dove il fiume Calore ha rotto gli argini ed è esondato invadendo i terreni che toccano i Comuni di Guardia Sanframondi, Solopaca, Ponte, San Lorenzo Maggiore in provincia di Benevento". E' quanto è emerso dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti dell'ultima di maltempo che ha colpito tra l'altro le pregiate produzioni di vino Falanghina ed Aglianico: "Con l'ultima perturbazione si contano frane, esondazioni e crolli provocati dalla neve nelle campagne colpite dall'inizio dell'anno da ben 44 eventi estremi tra grandinate, tornado, nevicate anomale, valanghe e bombe d'acqua che hanno provocato vittime e danni", secondo le elaborazioni Coldiretti sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd) in riferimento alla nuova allerta meteo arancione e gialla della protezione civile in dieci regioni. E dunque: "Siamo di fronte in Italia alle conseguenze dei cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo che ha fatto perdere oltre 14 miliardi di euro in un decennio, tra cali della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne con allagamenti, frane e smottamenti".(Ren)