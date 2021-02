Piemonte: Regione, 4 milioni contro la dispersione scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piemonte riparte anche dal contrasto alla povertà educativa. Tra le conseguenze più drammatiche dell’epidemia, vi è l’aumento della dispersione scolastica e formativa. L’emergenza legata al Covid-19 ha imposto il ricorso alla didattica a distanza in misura massiccia, ampliando, specie nelle situazioni di maggiore fragilità sociale (circa il 30% degli studenti) i gap formativi e sociali preesistenti e creandone ulteriori, legati all’accesso e all’utilizzo degli strumenti indispensabili alla didattica a distanza. “Con l’emergenza dettata dal Covid, si è misurata tutta la distanza tra chi aveva a disposizione gli strumenti per comunicare, lavorare, studiare - e quindi potendo reagire al momento di crisi - e chi no - così l’assessore all’Istruzione Elena Chiorino - Questa circostanza critica ha evidenziato le necessità che già esistevano per le famiglie con figli e per tutto il mondo legato alla scuola, soprattutto legate alla digitalizzazione dei territori.” Per far fronte a questa emergenza, la giunta regionale ha approvato lo stanziamento di 4 milioni di euro, per una specifica misura di contrasto alla povertà educativa, aumentata per effetto del lockdown, con l’intento di ridurre il tasso di dispersione e innalzare il livello di istruzione dei giovani. Le risorse si aggiungono a quelle già stanziate ogni anno dalla Regione per il sistema di Istruzione e formazione professionale (il cosiddetto IeFP) programmato per fornire agli allievi competenze adeguate alle richieste delle imprese e facilitare, una volta acquisita una qualifica, il loro ingresso nel mercato del lavoro. (segue) (Rpi)