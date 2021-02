Napoli: Bassolino, bisogna salvare la città e il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo di fronte a una crisi senza precedenti, l'augurio è che il governo nazionale si faccia presto e spinga a salvare il Paese rilanciando l'economia". Lo ha dichiarato Antonio Bassolino intervenendo a Radio Crc Targato Italia. L'ex sindaco di Napoli ha analizzato l'incarico a Draghi: "Si apre una fase nuova con il governo Draghi. Dobbiamo mettere davanti a tutti una sola cosa: salvare il Paese. Come Napoli: bisogna salvare la città. Serve coesione per costruire il futuro e c'è bisogno di uno spirito unitario nel sentimento del Paese, il Nord con il Sud. Bisogna guardare avanti in modo nuovo, i partiti devono fare la loro parte e riprendere un rapporto con il Paese. Sapersi rilanciare e ricostruire". Poi l'ex governatore ha ricordato Franco Marini: "Gli anni '80 furono quelli in cui io e Franco abbiamo avuto il rapporto più forte. Io in segreteria nazionale del Pci e lui segretario nazionale Cisl. È stato un grande dirigente sindacale e così voglio ricordarlo. Con lui ho avuto un rapporto forte perché aveva una sensibilità verso un tema molto sentito nella Cisl: la riduzione dell'orario di lavoro". (Ren)