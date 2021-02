Sardegna: Regione, da commissione Lavoro via libera alla manovra finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Lavoro, presieduta da Alfonso Marras (Misto) ha approvato a maggioranza con l'astensione dell'opposizione la legge finanziaria nella parte di competenza, il cui contenuto è stato illustrato dall'assessore Alessandra Zedda. Nella sua esposizione, l'assessore Zedda si è soffermata in particolare sull'art.4, che prevede l'istituzione del Fondo lavoro in Sardegna con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro. Si tratta di uno strumento nuovo, ha spiegato, attraverso il quale intendiamo attivare sia le attività di "protezione" dei lavoratori in vista del possibile sblocco dei licenziamenti sia quelle di rafforzamento del tessuto economico nelle crisi specifiche delle realtà territoriali. Inoltre, ha proseguito l'assessore, il Fondo potrà essere utile nel supporto ai programmi di sviluppo ed ai contratti di rete fra imprese, in coerenza con la linee guida per la programmazione dei fondi comunitari. (segue) (Rsc)