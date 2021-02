Sardegna: Regione, da commissione Lavoro via libera alla manovra finanziaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Per quanto riguarda l'art. 5, ha aggiunto Zedda, sono previsti interventi nella formazione, sostegni alle nuove imprese (costituite nel secondo semestre del 2019), risorse per la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, incrementi del Fondo (R)esisto, misure per settori particolarmente colpiti dall'emergenza Covid. I commissari della minoranza (Desirè Manca del M5s, Piero Comandini del Pd, Laura Caddeo e Francesco Agus dei Progressisti), motivando il loro voto di astensione, hanno sostenuto che le parti della finanziaria in materia di lavoro hanno un contenuto "politico" e non "tecnico" e di conseguenza sono al di fuori dell'accordo stabilito dalla conferenza dei capigruppo, oltre che predisposte senza il necessario confronto con le parti sociali.