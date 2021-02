Napoli: Felaco, al via da oggi potature alberi al quartiere Vomero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Partono oggi le potature di 47 alberi Celtis in via Bernini nel quartiere Vomero, seguirà la potatura della Canfora al centro di Piazza Vanvitelli" - E' quanto ha dichiarato in una nota l'assessore comunale di Napoli al verde Luigi Felaco: "Dopo via Morghen, via Altamura e strade limitrofe, riprendono le potature sul quartiere collinare. Continueremo con le potature in tutta la città, come fatto in questi mesi, intervenendo su tutto il territorio cittadino grazie al finanziamento già in bilancio di oltre un milione di euro che assicurerà, a seguito delle procedure di gara, numerosi interventi di manutenzione per il 2021 e 2022".(Ren)