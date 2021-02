Imprese: Cdp inaugura la nuova sede territoriale di Ancona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata inaugurata oggi la nuova sede territoriale di Cassa depositi e prestiti ad Ancona, nell’ambito di un più ampio progetto finalizzato a rafforzare ulteriormente l’impegno del Gruppo Cdp nelle Marche e nelle regioni limitrofe: il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli, del sindaco di Ancona Valeria Mancinelli e dell’amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti Fabrizio Palermo. La nuova sede, prosegue la nota, diventerà il nuovo punto di accesso all’offerta del Gruppo nella Regione, e consentirà di sostenere circa 300 enti pubblici e oltre 5.500 imprese, valorizzando le sinergie con i partner bancari e le istituzioni locali: inoltre, consentirà una copertura territoriale completa del Medio Adriatico, grazie ai già operativi “Spazio Cdp” di Perugia e di Chieti e quello dell’Aquila di prossima apertura. I nuovi uffici, dove lavoreranno a regime 10 risorse del Gruppo, provenienti da Cdp Infrastrutture e Pa, Cdp Imprese, Cdp Equity, Cdp Venture Capital, Sace e Simest, rispondono a una visione innovativa rispetto al passato: non più sedi di rappresentanza, ma veri e propri punti di riferimento operativi, grazie alla presenza di professionisti in grado di rispondere alle esigenze di imprese e pubbliche amministrazioni. (segue) (Com)