Covid: Piemonte, arrivate 18 mila dosi di vaccino AstraZeneca, parte campagna per forze dell'ordine e forze armate

- Le prime 17.800 dosi di vaccino AstraZeneca sono state consegnate oggi in Piemonte. Serviranno per l’avvio, a partire da domani, della campagna di vaccinazione delle Forze dell’ordine, Forze Armate e Polizia municipale. In particolare la prima fornitura di AstraZeneca sarà destinata a Carabinieri, Polizia di Stato ed Esercito, che saranno i primi a partire con la vaccinazione del proprio personale. I Carabinieri da domani inizieranno le vaccinazioni presso la struttura del Primo Reggimento Piemonte a Moncalieri (To), che farà da punto vaccinale in particolare per l’area di Torino e parte dell’area di Asti e Cuneo. L’Esercito invece farà riferimento all’ex Ospedale militare Riberi di Torino. Sempre nei prossimi giorni partirà anche la vaccinazione degli agenti della Polizia di Stato con il supporto dei punti vaccinali e del personale sanitario delle Asl territoriali. Esercito, Carabinieri e Polizia di Stato per il territorio di Torino ritireranno domani le dosi di AstraZeneca arrivate oggi all’ospedale San Giovanni Bosco, mentre la Protezione civile regionale provvederà a consegnarle su tutto il territorio presso le Asl territoriali. (Rpi)