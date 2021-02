Sardegna: ex campionessa di judo morta in ospedale a Sassari, familiari chiedono apertura inchiesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata ritrovata riversa su un fianco, col vostro bluastro e le braccia rivolte come se avesse tentato invano di raggiungere il campanello per la richiesta di aiuto. Circostanze che non convincono i familiari di Sebastiana Tola, nota come Tiana, 60 anni, ex campionessa italiana di judo, morta nei giorni scorsi in ospedale a Sassari. I suoi congiunti si sono rivolti alla procura del capoluogo turritano chiedendo accertamenti sull'aggravamento delle condizioni della donna e se fosse possibile salvarla. Sebastiana Tiana lottava da dodici anni con una malattia autoimmune. Nata nel 1960, è stata una delle grandi protagoniste dello sport nazionale e sardo negli anni settanta. L'ex judoka, una delle atlete di punta del Judo Club Torres ha conquistato in carriera sette titoli nazionali. (Rsc)