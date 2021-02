Sanità: celebrata messa per Giornata mondiale del malato all'ospedale Cotugno di Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, all'ospedale Cotugno, il vescovo ausiliare di Napoli, Monsignor Lucio Lemmo, ha celebrato la messa per la 29esima Giornata Mondiale del Malato. Il prelato, nel corso dell'omelia, ha voluto ringraziare il personale sanitario. Monsignor Lemmo ha detto: "Per i sacrifici, per la vicinanza e per il lavoro che state facendo, perché hanno fatto germogliare amore. So, da persone che sono state ricoverate in questo periodo dell'attenzione che dedicate a tutti i pazienti, di quello sguardo che, dalle tute di protezione, non ha mai smesso di incoraggiare chi aveva bisogno di cure. Nel mondo c'è tanta bontà solo che non fa chiasso, non ama mettersi in mostra. La presenza della chiesa oggi vuole essere un grazie detto ad alta voce a tutti voi". Al termine della funzione religiosa il prelato ha benedetto un albero di ulivo donato dal personale ospedaliero, che è stato piantato nel giardino del Cotugno per ricordare tutti gli operatori sanitari che hanno perso la vita nel corso della pandemia. Un ricordo particolare per Raffaele Pempinello, medico in pensione del Cotugno, deceduto lo scorso maggio e Angela, infermiera della cardiologia pediatrica del Monaldi che ha perso la vita lo scorso marzo. "Colleghi che non si sono risparmiati e che hanno pagato con la vita la loro dedizione" ha dichiarato Maurizio di Mauro, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli.(Ren)