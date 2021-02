Napoli: istituito in prefettura gruppo di lavoro per inclusione rom, sinti e camminanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di oggi si è svolta, in modalità telematica, una riunione presieduta dal prefetto di Napoli, Marco Valentini, alla presenza del sindaco del Comune di Afragola, dell’assessore all’immigrazione e politiche di integrazione dei migranti del Comune di Napoli, dell’assessore alle politiche sociali e pari opportunità del Comune di Casoria e dei rappresentanti della Regione Campania e della Curia Arcivescovile di Napoli, volta all’aggiornamento dei lavori del Tavolo per il graduale superamento dei campi rom nell’area metropolitana di Napoli, in attuazione della quarta Linea d’intervento prevista dalla Strategia Nazionale d’inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti. E’ stato istituito, come si legge in una nota della prefettura, un gruppo tecnico di lavoro per procedere alla stesura della bozza di un protocollo d’intesa interistituzionale che condensi le progettualità all’esame, impegni le risorse necessarie e sia portato alla stipula dei soggetti sottoscrittori.(Ren)