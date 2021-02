Campania: Rostan (Iv), non lasciamo soli i sindaci della Terra dei fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I sindaci della Terra dei fuochi non devono essere lasciati soli a combattere le ecomafie, gli inquinatori senza scrupoli e i criminali che hanno speculato sulla vita di migliaia di cittadini per i loro loschi affari. I primi cittadini dei trentotto comuni colpiti da questo dramma possono ricoprire un ruolo di primo piano nel contrasto a questo fenomeno. Ma senza uomini, senza mezzi, senza risorse, è impresa a dir poco ardua. Servono misure speciali per colmare tutte queste carenze in modo da poter strutturare un'azione di prevenzione e controllo del territorio degna di questo nome. I continui roghi tossici, gli sversamenti abusivi che procedono senza sosta nell'area tra Napoli Nord e Caserta, dimostrano che nulla di concreto è stato fatto finora. E' tempo di voltare pagina. Lo dobbiamo a tutti coloro che hanno perso la vita in questi anni, a tutti coloro che hanno combattuto per difendere la loro terra dagli avvelenatori, a tutte le mamme che hanno visto morire i loro figli, stroncati da leucemie e tumori e che meritano giustizia". Lo ha affermato in una nota Michela Rostan, vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera. (segue) (Ren)