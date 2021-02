Napoli: Lega lancia campagna d'ascolto dei cittadini sui social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega Salvini Premier lancia la campagna di ascolto "Dillo alla Lega". Idee e proposte dai cittadini, dalle associazioni, dalle imprese e dal mondo del lavoro per costruire insieme il futuro di Napoli. Tutti i lunedì dalle 18 sulla pagina Facebook di Lega Napoli i cittadini potranno confrontarsi in diretta con i rappresentanti nelle istituzioni della Lega di Napoli (parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali e municipali). Nelle prossime settimane, in tutta la città, chiederemo ai napoletani, anche attraverso gazebo e banchetti, di condividere con noi le loro proposte da inserire nel programma per le prossime elezioni comunali". Così in una nota il coordinatore cittadino, Severino Nappi e i componenti del coordinamento Lega Napoli. (Ren)