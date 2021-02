Piemonte: Universiadi 2025, Regione invia piano infrastrutturale al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel solco delle attività avviate dal Ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, con la Regione Piemonte, il Comune di Torino, i competenti organismi sportivi e universitari e gli altri soggetti del territorio, conferma l’ulteriore corso degli adempimenti volti a sostenere la candidatura di Torino e del Piemonte per l’assegnazione della XXXII edizione delle Universiadi Invernali, in programma nel 2025. Nei giorni scorsi il dossier con gli ultimi aggiornamenti relativi agli interventi infrastrutturali e al piano dei costi è stato trasmesso dalla Regione ai fini della compiuta valutazione e della quantificazione del possibile contributo governativo rispetto al quadro esigenziale previsto. Le Universiadi rappresentano una manifestazione sportiva di primissimo piano che andrebbe a svolgersi in un contesto territoriale che ha dato - e continua a dare - un grande valore aggiunto all’immagine dell’Italia quale Paese ospitante di eventi di rilevanza internazionale. Il Dipartimento, la Regione Piemonte e il Comune di Torino ritengono che tali manifestazioni, specie nella fase di ripresa dall’emergenza pandemica, possano costituire un efficace strumento di rilancio e valorizzazione sia in termini economici che di inclusione sociale, partecipazione giovanile, coinvolgendo anche il mondo della disabilità. Gli studi di fattibilità per la realizzazione dei villaggi/residenza destinati ad accogliere le delegazioni partecipanti alle Universiadi invernali del 2025 - anno nel quale la città si candida anche ad ospitare i “Winter Games Special Olympics” - sono stati elaborati dalla cabina di regia del Comitato Promotore “Torino 2025”, presentato lo scorso 30 novembre e composto da Regione, Comune, Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Università del Piemonte Orientale, Edisu, CUSI Piemonte, CUS Torino. (segue) (Rpi)