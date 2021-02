Sardegna: robot come "personal trainer" per anziani, progetto dell'Univarsità di Cagliari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto consentirà a Nino Cauli di rientrare in terra sarda: laureato nel corso di laurea triennale in Informatica del nostro ateneo, poi laureato a Pisa alla magistrale in Informatica, dottorato in Biorobotica al BioRobotics Institute del Sant'Anna, ha trascorso 6 anni come post-doc al Vislab dell'Istituto superiore tecnico di Lisbona (Portogallo) e al Ryerson Multimedia Research Laboratory (Canada). Il progetto prevede anche la partecipazione delle aziende R2m Solution Srl, che fornirà sinergie con diversi progetti H2020 attivi sullo stesso dominio, EveryWhereSport Srl che metterà a disposizione le sue competenze sull'e-Coaching, e VisioScientiae Srl per le sue competenze nell'ambito dell'Intelligenza artificiale. Queste ultime sono entrambe spin-off dell'ateneo cagliaritano. (Rsc)