Campania: Zinzi (Lega), indagini Procura mostrano che Terra dei fuochi è emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I risultati dell'indagine della Procura del Tribunale di Napoli Nord dimostrano come la Terra dei Fuochi sia un'emergenza sulla quale non può calare l'attenzione. Auspico che Regione e governo ora mettano in campo tutte le forze utili per attuare con urgenza gli interventi necessari sul fronte ambientale e sanitario. Lo ripetiamo da anni, ma oggi alla luce di questi dati allarmanti la Campania non può permettersi di perdere altro tempo". Così il capogruppo Lega in consiglio regionale campano Gianpiero Zinzi.(Ren)