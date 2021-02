Sardegna: Keller, tavolo tecnico per riavvio stabilimento e ricollocazione lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È fondamentale, in questa prima fase, il ruolo del Consorzio industriale di Villacidro che dovrà consegnare - così come richiesta prioritaria degli investitori per portare avanti il progetto - i documenti relativi ai beni immobili, alle attrezzature e ai macchinari presenti nella fabbrica - hanno concluso i due esponenti dell'esecutivo regionale sardo -. L'obiettivo, condiviso anche dai sindacati, è di consentire di affrontare in tempi brevi la ripartenza dello stabilimento metalmeccanico del Medio Campidano che porterà al rilancio delle attività produttive e al recupero dei livelli occupazionali, attraverso il rispetto dei protocolli di sicurezza imposti dall'emergenza sanitaria in corso". (Rsc)