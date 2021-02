Sardegna: nuova statale 195 Solinas ad Anas, ritardi inaccettabili, accelerare i lavori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intero tracciato della nuova 195 aspetta ancora di essere completato. E' costituito dai Lotti 1 e 3, in continuità con il Lotto 2 del Cacip (ancora in fase di progettazione). Il lotto 3, tra Sarroch e Pula, è stato aperto al traffico nel mese di ottobre e si estende per oltre 6 chilometri, tra la fine del Lotto 2 e la rotatoria di accesso all'abitato di Pula (Via Diaz), con una sezione stradale a 4 corsie ad eccezione dell'ultimo tratto di circa 1,5 chilometri che si riduce ad una corsia per senso di marcia. Sono in costruzione il Lotto 1 (circa 8 chilometri a 4 corsie) e l'Opera Connessa Sud (di 2.750 chilometri a 2 corsie). Il lotto 1 in particolare consentirà di bypassare il tratto stradale storico, interno alle località costiere della Città metropolitana di Cagliari. (Rsc)