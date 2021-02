© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In relazione al farneticante post pubblicato stamani da Vittorio Sgarbi sul suo profilo Facebook, preciso di non aver mai indagato Franco Marini nella mia vita da magistrato e quindi men che mai di essere stato un suo torturatore". Lo ha affermato in una dichiarazione il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. (Ren)