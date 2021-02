Campania: venerdì riunione commissione speciale anticamorra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda commissione speciale Anticamorra e beni confiscati del Consiglio regionale della Campania, insediatasi lunedì, è già al lavoro per programmare le prime attività. Il presidente Gianpiero Zinzi, come si legge in una nota ha convocato l'ufficio di presidenza per venerdì 12 febbraio alle ore 10.30. Zinzi (Lega), insieme alla vice presidente Vittoria Lettieri (De Luca Presidente) e al segretario Vincenzo Ciampi (M5s), stilerà il calendario dei lavori della Commissione per i prossimi mesi.(Ren)