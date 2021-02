Abruzzo: Testa (Fd'I), gravi responsabilità ministero Ambiente su vicenda discarica di Bussi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Manifesto una fortissima preoccupazione, a seguito delle risultanze della relazione dell' Agenzia regionale per l'Ambiente, l'Arta, sulla attuale situazione delle discariche 2A e 2B a Bussi sul Tirino (Pe). Leggiamo, ancora una volta, che in loco, vi è un livello altissimo di sostanze cancerogene e tossiche che non vengono rimosse ma lasciate lì ad inquinare i luoghi, a danneggiare l'ambiente e ad arrecare notevoli danni alla salute pubblica, non solo della collettività locale, ma dell'intera Val Pescara. Oggi i lavori di bonifica delle due discariche sarebbero in corso di ultimazione se il ministero dell'Ambiente non avesse revocato la gara con cui venivano affidati ad un'altra società i lavori di risanamento, a fronte del deleterio inadempimento perpetrato da Edison Spa, responsabile acclarato della contaminazione". Lo sostiene il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa. (segue) (Gru)