Napoli: de Magistris incontra Andrea Annunziata nuovo presidente autorità portuale

- Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha incontrato stamani a palazzo San Giacomo Andrea Annunziata, nuovo presidente dell'autorità portuale del Mar Tirreno Centrale. Il primo cittadino, come si legge in una nota del Comune, "nel confermare al neo Presidente la massima collaborazione dell'amministrazione comunale, ha rivolto ad Annunziata i migliori auguri per il prestigioso incarico prima di salutarlo con la consegna del crest ufficiale della città". (Ren)