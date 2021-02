Napoli: Clemente e Gaudino, intervenire su attraversamenti pedonali a via Arenaccia dopo incidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamane si è tenuta una riunione operativa in prefettura, su iniziativa del prefetto Marco Valentini e dell'assessore Alessandra Clemente, per proseguire il programma delle attività dei tavoli di osservazione sulla sicurezza urbana delle municipalità 4 e 8: L'incontro è servito per realizzare il percorso degli interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali per via Arenaccia e per via Fratelli Cervi, dopo quelli fatti in via Diocleziano, a seguito del tavolo di osservazione della Municipalità 10. Ne ha dato notizia il Comune di Napoli in una nota. Gli assessori Clemente e Gaudini hanno spiegato: "È fondamentale intervenire, su via Arenaccia, dove si è verificato un drammatico incidente mortale, il 30 ottobre del 2020, ad altezza di piazza Poderico. La zona è, infatti, a traffico intenso, ed anche in presenza di segnaletica, vista la larghezza e la lunghezza di via Arenaccia, i veicoli percorrono la strada ad una velocità superiore a quella da tenere in pieno centro cittadino. Un'istanza molto forte che viene dalla cittadinanza e dal territorio alla quale sentiamo il dovere di rispondere, rinnovando la vicinanza alle famiglie colpite e ampliando ad altre zone critiche come via Fratelli Cervi. Sono inoltre in corso le attività per interventi anche in altri territori, al fine di garantire la sicurezza degli attraversamenti pedonali, come ad esempio per via Montagna Spaccata, dove i servizi viabilità e traffico e polizia locale infortunistica, sono al lavoro per intervenire con azioni definitive". (Ren)