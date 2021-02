Campania: Ciarambino (M5s), Regione tuteli servizi sanitari emergenza e urgenza, no a tagli al 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Celebrati giustamente come eroi, soldati in prima linea sia nella prima che nella seconda ondata pandemica, i medici del 118 della Campania non solo hanno subito una decurtazione del 25 percento dello stipendio, ma oggi si ritrovano trattati alla stregua di evasori e costretti a restituire le indennità per lavoro usurante percepite negli ultimi 5 anni". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale M5s Valeria Ciarambino: "Una vicenda scaturita da un'errata interpretazione di una norma che prevedeva un'indennità aggiuntiva di 5,16 euro l'ora per attività usurante per tutti i medici che prestavano servizio di emergenza-urgenza territoriale, cancellata con un colpo di spugna da una sentenza della Corte dei Conti a cui la Regione Campania si è opposta con un'istruttoria debole, senza rappresentare ai giudici contabili quanto si è risparmiato a seguito di questa operazione. È proprio grazie a quell'indennità, infatti, che è stato possibile istituire il servizio di emergenza-urgenza in Campania, senza dover ricorrere a migliaia di assunzioni impraticabili in quegli anni per lo stato di salute delle casse regionali". (segue) (Ren)