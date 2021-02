Sanità: D'Eramo, grazie alla Lega ospedale dell'Aquila sarà presto dotato di macchinario innovativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi D'Eramo, deputato aquilano della Lega e segretario regionale del partito, sottolinea che "grazie all'impegno di Nicoletta Verì, assessore regionale alla Sanità, e di Pierluigi Cosenza, commissario dell'Agenzia sanitaria regionale, l'ospedale dell'Aquila sarà presto dotato di una Pet/Tc fissa nell'ambito della realizzazione del nuovo reparto di medicina nucleare del presidio ospedaliero. Si tratta di un macchinario innovativo, la tomografia a emissione di positroni - continua D'Eramo in una nota -, che consente di avere numerosi vantaggi nella diagnostica per immagini, compresa quella di scoprire precocemente i tumori. L'Asl, nonostante l'inerzia del direttore generale Roberto Testa, è stata autorizzata all'acquisto e alla realizzazione del nuovo reparto. Un ulteriore traguardo importante per la sanità aquilana frutto del grande impegno della Lega". (Gru)