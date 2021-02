Foibe: De Luca, ricordare tragedia in passato nascosta e dimenticata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi è la giornata del ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano dalmata. Una delle grandi tragedie della Seconda Guerra Mondiale, spesso in passato nascosta o dimenticata. Dolore per le migliaia di nostri connazionali perseguitati e massacrati. Rispetto per la dignità umana, libertà e democrazia sono valori irrinunciabili che dobbiamo trasmettere alle giovani generazioni". Lo ha scritto sui social il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca.(Ren)