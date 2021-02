Covid: Nappi (Lega), se contagio aumenta in classe in Campania è colpa di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se è vero, come dice De Luca che in questi giorni c'è stato un boom di contagi nelle scuole, la colpa è solo sua che non ha fatto nulla di quello che gli aveva chiesto il Tar su distanziamento, mascherine, aule pollaio. Di questo e dello screening a tappeto sul personale scolastico annunciato oltre un mese fa e di cui si sono perse le tracce, abbiamo chiesto conto al reuccio in un'interrogazione consiliare. La verità è che De Luca tira fuori i dati sui contagi e agita lo spauracchio della dad perchè vuole nascondere le sue gravi negligenze sulla gestione della pandemia, assumendo impegni che non ha mai mantenuto. Siamo stanchi di questi barbatrucchi che non servono a nascondere la verità. La responsabilità morale, economica, personale e giuridica per quelli che si sono ammalati e per quelli che si ammaleranno, è soltanto di De Luca". Lo ha affermato in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania.(Ren)