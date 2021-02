Covid: Pentangelo e Lanzotti (FI), palestre al collasso, servono interventi immediati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ristori zero, palestre chiuse e al collasso, servono interventi immediati". E' la denuncia-dei coordinatori di Forza Italia della provincia e della città di Napoli, Antonio Pentangelo e Stanislao Lanzotti a margine di un incontro con i rappresentanti dei comitati dei gestori delle palestre. "Abbiamo ribadito all'intera categoria tutta la nostra solidarietà - sottolineano gli esponenti di Forza Italia - e continueremo a sollecitare le istituzioni perché assumano al più presto iniziative che scongiurino la chiusura definitiva di migliaia strutture sportive da mesi sostanzialmente dimenticate o, forse peggio, lasciate nell'incertezza più totale". Per Pentangelo e Lanzotti "servono ristori adeguati e, comunque, la possibilità di concedere la riapertura a tutte quelle strutture sportive che possano lavorare in piena e assoluta sicurezza". "Comprendiamo il divieto dell'esercizio di sport da contatto ma non crediamo che in una palestra non si possa praticare ginnastica o allenamenti rispettando i protocolli di prevenzione previsti per altre attività". "Il fatto che il nuovo Dpcm non abbia programmato nulla e che se tutto andrà bene bisognerà aspettare la fine di marzo per vedere qualche spiraglio di luce è davvero preoccupante: chi chiude oggi difficilmente potrà riaprire domani", concludono Pentangelo e Lanzotti. (Ren)