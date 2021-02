Biella: Giorno del Ricordo, inaugurata panchina in memoria delle vittime delle foibe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa non ha comportato oneri di spesa in carico al Comune di Biella. Spiegano il sindaco Claudio Corradino e l’assessore ai Parchi e Giardini Davide Zappalà: “Si tratta di un piccolo gesto, Biella dedica una “panchina del ricordo” nel giorno del 10 febbraio, al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe. L’articolo 2 della legge ricorda che sono previste iniziative per diffondere la conoscenza dei tragici eventi, Biella lo fa con questa sobria cerimonia e la dedica di un arredo pubblico che resterà a disposizione della comunità”. (Rpi)