Sardegna: lavoratori ex Keller e studenti universitari ascoltati dalla commissione competente

- Inserimento in un percorso graduale di ricollocamento nella Pubblica amministrazione. Lo hanno chiesto questa mattina i rappresentanti sindacali dei lavoratori ex Keller, ascoltati dalla commissione Lavoro del Consiglio regionale. Il presidente del "parlamentino", Alfonso Marras (gruppo Misto) si è impegnato a verificare la praticabilità della proposta, riconvocando i sindacati per un successivo approfondimento. La commissione ha ascoltato anche gli esponenti dell'associazione studentesca Reset Unica hanno esposto alla commissione la complessa situazione della casa dello studente di via Biasi a Cagliari, sede fatiscente e sempre meno funzionale per tutti gli utenti, soprattutto quelli disabili che sono stati privati degli accompagnatori. "Il nostro interlocutore istituzionale è l'Ersu - hanno ricordato gli studenti - ma adesso è commissariato e in concreto non abbiamo ottenuto nessuna risposta. Anche in questo caso, il presidente ha garantito una risposta in tempi brevi". (Rsc)