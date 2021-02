Foibe: Giorno del ricordo, cerimonia commemorativa a Capodimonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della ricorrenza del Giorno del ricordo, questa mattina presso il Bosco di Capodimonte di Napoli si è svolta una cerimonia per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo degli istriani, fiumani e dalmati. Nell’occasione, l'assessore del Comune di Napoli Marco Gaudini e il presidente del Comitato napoletano dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Diego Lazzarich, alla presenza del vice prefetto vicario, Enrico Gullotti, hanno deposto una corona d’alloro in memoria delle vittime di quei tragici eventi che videro la città di Napoli generosamente coinvolta nel dare ospitalità ai profughi presso il centro raccolta appositamente allestito nel 1947 proprio nel quartiere di Capodimonte. (Ren)