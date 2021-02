Governo: Ronghi (Cnal), attuare "partecipazione e cogestione" per lavoro di qualità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il premier incaricato Mario Draghi ha ritenuto, legittimamente, convocare solo alcune Confederazioni sindacali che sono sicuramente maggiormente rappresentative, ma anche responsabili dell'attuale stallo delle relazioni sindacali, del rapporto lavoratore-impresa e corresponsabili della crisi del mondo del lavoro". E' quanto ha affermato il segretario generale di Cnal, Salvatore Ronghi, che ha scritto una lettera al premier incaricato. "Abbiamo inviato a Draghi la nostra proposta di riforma delle parti sociali - sottolinea Ronghi - e per far fronte all'emergenza lavoro rilanciando, innanzitutto, la priorità della dignità del lavoro e l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre il blocco dei licenziamenti per avere il tempo di comprendere quali sono quelle aziende ormai fuori mercato e riconvertirle per salvaguardare l'occupazione ma anche il sistema industriale italiano. Abbiamo trasmesso al premier incaricato la nostra proposta per quella che è la prima riforma che va attuata in Italia per regolare il rapporto sociale e dare slancio al mondo del lavoro e dell'impresa: l'attuazione degli artt. 39 e 46 della Costituzione. Il riconoscimento della personalità giuridica dei sindacati non è più procrastinabile e servirebbe ad imporre, laddove non viene rispettata, la trasparenza e il rispetto degli scopi di tali associazioni. In un momento di grande crisi economica del Paese, urge dare attuazione alla partecipazione e alla cogestione dei lavoratori nelle imprese. Un principio affermato dalla nostra Costituzione, ma rimasto inattuato, al contrario di quanto avvenuto in ben 21 Paesi della Comunità Europea". (segue) (Ren)