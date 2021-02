Biella: Giorno del Ricordo, inaugurata panchina in memoria delle vittime delle foibe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, 10 febbraio, nel Giorno del Ricordo, l’amministrazione della Città di Biella ha dedicato una “panchina del ricordo” come simbolo in memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopo guerra e della più complessa vicenda del confine o rientale. La panchina individuata si trova nella piazzetta interna dei Giardini Zumaglini, in centro città, e vede la rappresentazione di una rosa dipinta. Nella giornata di oggi si è svolta una sobria inaugurazione alla presenza, tra gli altri, del sindaco Claudio Corradino e dell'assessore regionale Elena Chiorino. L’istituzione del Giorno del Ricordo è diventato legge con la pubblicazione nella “Gazzetta Ufficiale” n.86 del 13 aprile 2004. Il Comune di Biella ha aderito nello spirito della norma per diffondere e preservare il ricordo nonché per valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario ed artistico degli italiani dell’Istria, ed in coerenza con l’articolo 1 comma 4 della legge istitutiva, attraverso una simbolica rappresentazione pittorica di tali tragici eventi su una panchina che resterà fruibile come arredo urbano. (segue) (Rpi)