Sardegna: nuova statale 195 Solinas ad Anas, ritardi inaccettabili, accelerare i lavori (2)

- "Come noto, l'intero tracciato della 195 costituirà il collegamento veloce tra Cagliari e Pula attraverso i territori comunali di Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro - dice il presidente - ma nonostante la strategicità dell'arteria e i finanziamenti stanziati, quei 15 chilometri totali di nuova strada sono ancora una chimera. È un ritardo decennale, ormai inaccettabile. Abbiamo il dovere di consegnare ai nostri figli infrastrutture moderne ed efficienti. I gravi ritardi accumulati nella progettazione ed esecuzione dei lavori in tutta la Sardegna, il non rispetto dei cronoprogrammi, il mancato incremento della dotazione organica di Anas nell'Isola, sono gravissimi e rendono urgente porre in essere tutte quelle azioni necessarie allo sviluppo della rete viaria sarda affinché le tragedie a cui ancora oggi assistiamo non si verifichino più". (segue) (Rsc)