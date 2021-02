Sardegna: robot come "personal trainer" per anziani, progetto dell'Univarsità di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sviluppare un robot che faccia da personal trainer agli anziani e ne corregga i movimenti errati in modo da ingaggiarli attivamente e incoraggiarne allo stesso tempo l'esercizio fisico. E' l'obiettivo di "Dr. VCoach: Employment of Advanced Deep Learning and Human-Robot Interaction for Virtual Coaching", progetto dell'Università di Cagliari finanziato con 171 mila euro nell'ambito del programma europeo Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships. La ricerca, di durata biennale, sarà coordinata da Diego Reforgiato Recupero, docente di Informatica al dipartimento di Matematica e Informatica dell'Ateneo cagliaritano, e vedrà in prima linea Nino Cauli, ricercatore beneficiario della Marie Curie Individual Fellowship finanziata dal progetto, che ha deciso di tornare in Sardegna dopo un periodo di intensa formazione all'estero. Il robot agirà secondo le direttive di un vero personal trainer umano che tramite un'interfaccia lo istruirà sulle operazioni da compiere: le attività di studio, di ricerca e di addestramento si svolgeranno all'interno del laboratorio di Human-Robot Interaction (visita il sito), fondato e diretto dal professor Reforgiato, e nei locali del dipartimento di Matematica e Informatica dell'ateneo di Cagliari. (segue) (Rsc)