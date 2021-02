Molise: Consiglio regionale, ok a potenziamento personale per uffici Assemblea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Molise ha approvato all'unanimità un ordine del giorno a firma dei consiglieri Micone, Romagnuolo, D'Egidio, Nola, Calenda, Primiani, Cotugno, Pallante, Niro, Di Baggio, Di Lucente, Cavaliere, Iorio, Fanelli e De Chirico, avente ad oggetto: "Carenza di personale assegnato ai servizi del Consiglio regionale. Impegno al presidente della Giunta regionale". Con il documeno varato, si prende atto che, attualmente, le unità lavorative in servizio presso le strutture amministrative consiliari risultano ulteriormente ridotte e che, nei prossimi mesi, è previsto il collocamento a riposo di ulteriore personale, si impegna pertanto il presidente della Giunta regionale a porre in essere ogni necessaria iniziativa utile all'assegnazione di ulteriori unità di personale amministrativo al Consiglio regionale, in numero tale da evitare, per il futuro, il verificarsi disservizi e ritardi nello svolgimento dell'attività amministrativa e in particolare, in quella di supporto all'Assemblea, alle Commissioni consiliari ed al Co.Re.Com. (Gru)