Covid: Boccia, ok bando straordinario Protezione civile per operatori sanitari in Umbria

- Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, rileva in una nota che "come anticipato ieri nel corso della Conferenza Stato-Regioni e d'accordo con la presidente Tesei, la Protezione civile aprirà nella giornata di domani un bando nazionale e straordinario ad hoc per la regione Umbria per arruolare nuovi volontari tra operatori sanitari e socio sanitari che daranno maggiore sostegno alla rete sanitaria umbra sotto pressione per il diffondersi delle nuove varianti del Covid-19". Secondo l'esponente dell'esecutivo, "è dovere di tutti essere al fianco della comunità umbra attraverso il sostegno delle candidature che arriveranno dagli operatori sanitari di tutte le altre Regioni italiane. Oltre a infermieri e operatori socio sanitari ci sono richieste per 121 medici". (Com)