Covid: Abruzzo, misure più restrittive per alcuni Comuni area metropolitana Chieti-Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato questa sera l'ordinanza numero 6 relativa all'applicazione, per il termine di 14 giorni, di misure più restrittive per alcuni grossi centri dell'area metropolitana Chieti-Pescara. Per i Comuni Pescara, Spoltore (Pe), Francavilla al mare (Ch), Montesilvano (Pe) il nuovo provvedimento dispone il divieto di ingresso/uscita nel e dal Comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d'ingresso in tutte le attività commerciali. Inoltre, per per i Comuni di Gessopalena(Ch), Torrevecchia Teatina(Ch), Carsoli(Ch), Pianella, Bucchianico(Ch), Giulianova(Te), la sottoposizione a monitoraggio intensivo, dando mandato alle Asl territorialmente competenti di notiziare tempestivamente il dipartimento Sanità sugli esiti di detto monitoraggio, qualora i parametri suindicati suggeriscano l'adozione di misure restrittive a livello comunale; la conferma del monitoraggio intensivo per il comune di Chieti, siccome previsto dalla Opgr n.3/2021. La presente ordinanza è immediatamente esecutiva per gli adempimenti di legge. (Gru)