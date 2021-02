Campania: Ciarambino (M5s), Regione tuteli servizi sanitari emergenza e urgenza, no a tagli al 118 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ciarambino ha aggiunto: "Una beffa in piena regola per professionisti che in tutti questi mesi hanno messo a repentaglio la propria vita, arrivando addirittura a prestare servizio sui mezzi di soccorso in sosta nei parcheggi degli ospedali in attesa di sbarellare il paziente di turno". Quindi l'esponente del movimento cinque stelle ha concluso il suo intervento e ha affermato: ""È da un anno che mi batto al fianco dei medici del 118, penalizzati da una decisione assurda. Auspicando che da parte della Regione siano state messe in campo iniziative volte a tutelare i nostri operatori del servizio di emergenza urgenza, è oggi più che mai necessario dar vita a una riorganizzazione complessiva dell'intero sistema del 118, con una ristrutturazione degli organici e l'istituzione di un unico dipartimento di emergenza regionale". (Ren)