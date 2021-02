Covid: Piemonte, dal 15 febbraio impianti sciistici riaperti al 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Domani firmeremo per l’autorizzazione della riapertura degli impianti sciistici piemontesi con una capienza del 30 per cento". Lo affermano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca. "Ci auguriamo a breve, compatibilmente con la situazione epidemiologica, di poter portare al 50 per cento il provvedimento. La riapertura, come noto, è prevista dal 15 febbraio, fermo restando il permanere in zona gialla della nostra regione”. (Rpi)