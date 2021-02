Campania: senatori Lega, indagini Procura confermano timori cittadini su tumori in Terra dei fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il report della procura di Napoli Nord, che conferma l’interazione tra malattie neoplastiche e teratogene e l’incontrollato e criminale sversamento di rifiuti nella cosiddetta Terra di Fuochi, non fa altro che conferma quanto cittadini, amministratori locali e comitati denunciano da anni. L'azione di contrasto condotta dalle forze dell'ordine è fondamentale, ma la presenza dello Stato non può limitarsi al controllo e alla ricerca e condanna delle responsabilità, come La Lega sostiene da tempo".Così i senatori della Lega Francesco Urraro, componente della commissione Antimafia, e Luca Briziarelli, vicepresidente della commissione Ecoreati. (segue) (Ren)