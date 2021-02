Sociale: Abruzzo, pieno sostegno dalla Regione a Banco alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una realtà straordinaria che lavora in silenzio, ma che fornisce un sostegno indispensabile ai più bisognosi". L'assessore regionale abruzzese alle Politiche sociali, Pietro Quaresimale, è stato ospite della sede regionale del Banco alimentare che ha sede a Pescara e che da anni, quotidianamente, porta avanti iniziative di sostegno alimentare. "Sono rimasto particolarmente colpito dalla mole di attività che il Banco organizza sul territorio ed è per questo che ho garantito ai responsabili il massimo sostegno della Regione - ha commentato Quaresimale -. E' una realtà che rappresenta un punto di riferimento per tutti coloro che hanno bisogno di quotidiano sostengo alimentare. Portano avanti con successo la politica contro lo spreco alimentare e contemporaneamente riescono a ridistribuire sul territorio quanto raccolgono". Noto all'opinione pubblica per l'organizzazione annuale della Colletta alimentare, il Banco alimentare opera in Abruzzo e Molise. Riesce a garantire assistenza alimentare a circa 33 mila utenti ed ha una forte capacità di penetrazione sul territorio con 186 strutture. (segue) (Gru)