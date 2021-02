Covid: D'Amore (Asl Napoli 2), al via questa mattina punto vaccinale nella Casina Vanvitelliana di Bacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi abbiamo circa 50mila anziani nel nostro territorio e le iscrizioni in piattaforma raggiungono 13mila". Lo ha dichiarato Antonio D'Amore, Direttore Generale Asl Napoli 2, intervenendo nella trasmissione "Barba e capelli" condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. L'Asl Napoli 2 accoglierà gli anziani con una semplice attenzione: "La caramella è un atto di gentilezza verso quella categoria che ha vissuto la solitudine ed è stata falcidiata. È un atto di amore, una caramella offerta a tutti i nonni che vengono a vaccinarsi. Pensiamo che una bottiglina d'acqua e una caramella possano essere un gesto di attenzione". Il dirigente sanitario ha spiegato: "Stiamo provvedendo a bypassare il dubbio che molti non abbiano la tessera sanitaria e gli uffici amministrativi stanno lavorando per avere quanti più prenotati. Se abbiamo più prenotazioni le operazioni sono più veloci e raggiungiamo più persone immunizzate". L'appello a figli e nipoti: "Cercheremo di essere quanto più vicini e lo facciamo anche in auto, importante che li accompagnano presso i nostri centri. Il vaccino unica dose è quello Johnson&Johnson non ancora autorizzato, useremo Pfizer e quello Moderna per vaccini domiciliari. Partiamo con 7 strutture e poi si aggiungeranno altre 4 nei prossimi giorni, arrivando così a 8mila al giorno di potenziali vaccinati ma, mancano i vaccini che arrivano di settimana in settimana". (segue) (Ren)