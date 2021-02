Sardegna: Confartigianato, piattaforma per vendere in tutto il mondo prodotti alimentari sardi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ComprArtigiano è molto di più di un punto vendita, è un centro di degustazione a 360 gradi che convince a comprare il prodotto nello stesso luogo dove lo si assapora, facilitandone l'acquisto attraverso la piattaforma tecnologica e l'infrastruttura logistica integrata. I clienti, comodamente seduti al tavolo, potranno mangiare, acquistare e spedire esattamente quello che trovano all'interno del locale. Saranno presenti immagini esplicative, il nome dei piatti, quello degli ingredienti che lo compongono, le storie dei produttori e le indicazioni dei territori; tramite la app si potranno inquadrare i ComprArtigiano Code e procedere con un click all'acquisto e alla spedizione del prodotto in tutto il mondo, senza più problemi di spazio, dogana e bagaglio. In questo modo viene facilitato e incentivato l'acquisto di cibo artigianale italiano di alta qualità come souvenir e ricordo dell'esperienza del viaggio che stando agli ultimi dati di settore è un must per oltre il 70 per cento dei turisti. (Rsc)