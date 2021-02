Torino: metropolitana fino a piazza Bengasi, treni di bloccano durante viaggio di prova con Cirio e Appendino (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eccole, le prove generali di quanto accadrà a metà aprile, quando tutti i torinesi - e i pendolari - potranno salire in carrozza e arrivare fino a un punto che sembrava irraggiungibile: il confine Sud della città. Un viaggio atteso a lungo: i lavori per il prolungamento Sud della linea 1 dovevano durare 3 anni e mezzo, siamo oltre i 9. Per proseguire i lavori in galleria, dove bisogna collaudare gli impianti e installare la segnaletica, dal 15 febbraio al 26 marzo la metropolitana di fermerà in anticipo, anticipando la chiusura alle 22 (ultima partenza da Fermi alle 21,10 e da Lingotto alle 21,35). Tra due mesi la linea 1 del metrò avrà dunque 2 fermate in più, che faranno salire a 23 il totale delle stazioni. Il tutto, mentre prosegue l’iter per prolungare la linea 1 anche a Ovest. Proprio ieri la giunta di Torino ha approvato - su proposta dell’assessora Lapietra - lo schema di convenzione tra Comune, Città Metropolitana e Infra.To per l’erogazione delle risorse statali da destinare alla progettazione dell’intervento: in tutto 615 mila euro, cui se ne aggiungeranno altri 368 mila della Città Metropolitana per arrivare a un totale di 983 mila euro. (Rpi)