Covid: D'Amore (Asl Napoli 2), al via questa mattina punto vaccinale nella Casina Vanvitelliana di Bacoli (2)

- "Ieri - aggiunge D'Amore - è arrivato AstraZeneca rivolto agli under 55 ed è partita la campagna per vaccinare gli insegnanti sotto quella soglia d'età. Allo stato attuale abbiamo 32 classi in isolamento fiduciario e un incremento di casi nati nelle scuole". Poi il caso delle Rsa sul territorio: "Una residenza per anziani è stata interessata da un focolaio importante, è un centro privato e si sono avuti 4 decessi nei giorni scorsi, compreso il proprietario. Abbiamo fatto un cordone sanitario importante e speriamo non ci siano altri eventi funesti. Per le Rsa della Asl Napoli 2 sono tutti vaccinati come le case albergo: questo è stato davvero un caso eccezionale". Infine questa mattina "parte un punto vaccinale in uno dei luoghi più belli: la Casina Vanvitelliana di Bacoli". (Ren)