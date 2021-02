Foibe: Solinas (presidente Sardegna), tramandare memoria della tragedia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricordare, tramandare la memoria della barbarie e della cieca violenza, per fare in modo che nella nostra società i germi dell'odio non possano più produrre i loro frutti nefasti". Con queste parole il presidente della Regione, Christian Solinas, a nome della Giunta, rivolge il proprio commosso pensiero alle migliaia di vittime delle foibe. Italiani, e in parte anche sardi, vittime di una delle più sanguinarie stragi che la storia ricordi. Vite, storie familiari distrutte con l'intento criminale di cancellarne perfino la memoria. "La verità storica sulle foibe - prosegue il presidente - ha restituito l'evidenza della immane portata della strage, e ancora oggi le ricerche in corso consentono di conoscere sempre nuovi e agghiaccianti particolari del genocidio degli italiani compiuto dai comunisti jugoslavi in Venezia Giulia, Quarnaro e Dalmazia e della triste storia dell'esodo giuliano-dalmata". (segue) (Rsc)